Crosetto, Europa impreparata ad attacchi missilistici

Se un paese europeo subisse un attacco come quello sferrato dall’Iran contro Israele, sarebbe in grado di difendersi? La risposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, è «no». «Non così, no - ha detto parlando stamani a Rai Radio 1 durante la trasmissione «Giù la maschera» - Tra due o tre anni potremmo esserlo. Israele stessa ha avuto bisogno dell’aiuto di americani, inglesi, francesi e giordani. Aerei di queste quattro nazioni si sono alzati in volo per intercettare droni o missili che erano diretti nel Paese, anche perchè gci sono diversi tipi di attacchi che ha subito Israele. Un drone parte - ha spiegato - e ci mette sei ore per arrivare all’obiettivo, un missile da crociera parte e ci mette due ore, un missile balistico ci mette meno di dieci minuti. Se ti lanciano un missile ipersonico ci mette meno di un minuto, per cui - ha detto Crosetto - a seconda della gravità dell’attacco i tempi di reazione sono sempre più difficili da mantenere».