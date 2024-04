Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran. Teheran attiva la difesa aerea, "forti esplosioni" a Esfahan

Secondo la televisione americana Abc News, che ha citato un alto funzionario statunitense, Israele avrebbe lanciato un attacco contro l’Iran come rappresaglia per quanto accaduto nel fine settimana. L’esercito israeliano «non ha commenti da fare in questo momento», ma non ci sarebbero impianti nucleari tra i bersagli dell’attacco lanciato all’Iran. Lo riporta la Cnn, che aveva chiesto notizie riguardo le esplosioni sentite in Iran. Gli obiettivi degli attacchi, secondo un rappresentante dell’amministrazione Usa, non sono nucleari. La risposta di Israele all’attacco dell’Iran è arrivata nel giorno del compleanno della Guida Suprema iraniana Khamenei, nato il 19 aprile del 1939. Lo stanno facendo notare diversi analisti sui social. Alcuni profili israeliani stanno scrivendo beffardamente: 'Buon compleanno, Khamenei'.

Israele aveva avvertito che avrebbe risposto. dopo che l’Iran aveva lanciato centinaia di missili e droni nella notte tra sabato e domenica. La maggior parte di essi era stata intercettata e i danni provocati erano stati molto modesti.