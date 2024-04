Processo a Trump, un uomo si dà fuoco fuori dal tribunale di New York: è in gravi condizioni

Dramma durante la quarta udienza del processo a New York contro Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels. Proprio mentre veniva completata la giuria, un uomo in jeans e t-shirt grigia ha lanciato in aria dei volantini cospirazionisti, si è cosparso con un liquido infiammabile e si è dato fuoco all’esterno del tribunale, nell’area di un parco transennata per i fan del tycoon, nonostante le ingenti forze dell’ordine presenti. Ignote per ora le cause del gesto.

Alcuni dei volantini riguardavano l’ex presidente George W. Bush, l’ex vicepresidente Al Gore e l'avvocato David Boies, che rappresentò Gore nel riconteggio delle elezioni del 2000. Uno ha riferimenti ai «miliardari malvagi». Le forze dell’ordine hanno identificato l’uomo come Maxwell Azzarello, 37 anni, residente a St. Augustine in Florida, e ritengono sia un fautore delle teorie del complotto. L'uomo è in gravi condizioni.

Quelle care al mondo "Maga", propalate spesso anche dal tycoon. Secondo Newsweek, prima dell’incidente l’uomo teneva un cartello con un link al sito Substack dove ci sarebbero alcune sue idee politiche cospirazioniste. «Questo atto estremo di protesta vuole attirare l’attenzione su una scoperta urgente e importante: siamo vittime di una truffa totalitaria e il nostro stesso governo (insieme a molti dei suoi alleati) sta per colpirci con un colpo di stato mondiale fascista apocalittico», si legge nella pagina.