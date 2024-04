Stoltenberg: la Nato darà sistemi di difesa aerea all'Ucraina. L'Italia verso un nuovo decreto per aiuti militari a Kiev

«La Nato ha mappato le capacità degli alleati, ci sono sistemi che possono essere dati all’Ucraina, mi aspetto nuovi annunci presto: in aggiunta ai Patriot ci sono altri sistemi che possono essere forniti come i Samp-T». Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dopo il consiglio Nato-Ucraina. «Accolgo con favore - ha aggiunto - gli sforzi della Germania, compresa la recente decisione di fornire un ulteriore sistema Patriot all’Ucraina. E molti altri, che non hanno sistemi disponibili, si sono impegnati a fornire un sostegno finanziario per acquistarli per l'Ucraina. Stiamo anche lavorando con l’industria per aumentare la produzione e ristrutturare i sistemi per renderli operativi e adatti allo scopo».

Zelensky: abbiamo bisogno di almeno altri 7 sistemi Patriot

«Abbiamo bisogno di almeno altri sette Patriot o sistemi di difesa aerea simili - ed è un numero minimo», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al Consiglio Nato-Ucraina.