Tesla ritira da mercato 3.878 Cybertruck: difetto nell'acceleratore

L’azienda ha dichiarato di non essere a conoscenza di collisioni o lesioni legate al problema. Musk ha difeso il Cybertruck, dichiarando in occasione di un evento di lancio lo scorso novembre che «finalmente il futuro assomiglierà al futuro!».

Tesla ha richiamato 3.878 unità del Cybertruck a causa di un difetto che può causare l’accelerazione involontaria del veicolo, aumentando il rischio di incidente. Lo rivela un documento dell’ente statunitense per la sicurezza stradale.

Il magnate ha presentato questo modello nel novembre 2019, ma le prime consegne sono avvenute nel dicembre 2023. Ha riconosciuto che ci vorrà del tempo per aumentare la produzione e ha indicato il 2025 come anno in cui si raggiungeranno le 250.000 unità all’anno.