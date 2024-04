Le Canarie si mobilitano contro il turismo di massa. Migliaia in piazza: "C'è un limite. Vogliamo un modello più giusto"

«Canarias tiene un limite!» (Le Canarie hanno un limite!) è lo slogan scandito da decine di migliaia di persone in cortei simultanei organizzati sulle otto isole dell’arcipelago delle Canarie, in una mobilitazione in segno di protesta contro il turismo di massa e le sue conseguenze: lo sfruttamento dell’ambiente e delle risorse naturali e un modello di sviluppo che deturpa e depaupera il territorio.

A fine giornata le autorità locali parlano di circa 60.000 persone che hanno partecipato alle diverse manifestazioni sulle otto isole, con l’evento che ha registrato la presenza più numerosa a Santa Cruz di Tenerife dove, stando sempre alle cifre ufficiali, sono scesi in piazza in 30 mila e 15mila invece a Las Palmas di Gran Canaria. Mentre le immagini aeree scambiate sui social network e comparse in Tv mostrano strade gremite e serpentoni di gente anche nelle varie altre città iberiche e capitali europee che hanno aderito alla mobilitazione: Malaga, Granada, Madrid, Barcellona, Amsterdam, Londra e Berlino. La convocazione è partita da associazioni ecologiste e sociali con l’obiettivo di dire basta all’eccesso di turismo sulle isole, bollato come «insostenibile e a beneficio di pochi, che non si ripercuote positivamente sulle isole, espelle i residenti e rende difficile la convivenza».