Afghanistan: un morto e 3 feriti nell'attacco dell'Isis a Kabul

Una persona è morta e tre sono rimaste ferite ieri sera a Kabul in seguito a un attentato rivendicato dalla filiale afgana dell’Isis, nota come Isis-Khorasan (Isis-K): lo ha reso noto la polizia della capitale afghana. «Una bomba collocata sotto un minibus è esplosa nel quartiere Kot-e-Sangi di Kabul. L’autista è stato ucciso e altri tre civili sono rimasti feriti», ha affermato in un comunicato il portavoce della polizia, Khalid Zadran, aggiungendo che è stata aperta un’indagine. Il gruppo Isis-K ha rivendicato l’azione su Telegram, sostenendo di aver «ucciso o ferito» una decina di persone durante un attacco contro «un minibus che stava attraversando un posto di blocco talebano».