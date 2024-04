Israele contro sanzioni Usa all'Idf, nuovo raid a Rafah

Israele respinge con forza l'ipotesi di sanzioni degli Usa, per «violazioni dei diritti umani» in Cisgiordania, al Battaglione Idf 'Netzach Yehuda'. Il premier Benyamin Netanyahu, e anche il ministro Benny Gantz, sono andati all’attacco: il «massimo dell’assurdità», reagisce il primo ministro evocando un’opposizione «con i tutti i mezzi" a disposizione del governo. Se è calma relativa con l’Iran, non si fermano i raid su Gaza e le operazioni militari in Cisgiordania mentre Israele si appresta a celebrare la Pasqua ebraica che comincia domani sera e che vede rafforzate le misure di sicurezza in tutto Israele, Gerusalemme compresa. Autorità della Striscia di Gaza denunciano 22 morti, di cui 18 minori, in un attacco israeliano a Rafah, mentre l’agenzia palestinese Wafa ha parlato di 14 morti nei pressi di Tulkarem in scontri di uomini armati con l’esercito.

Ma la Pasqua ebraica non fermerà l’azione di Israele. «Nei prossimi giorni aumenteremo la pressione militare e politica su Hamas perché questo è l’unico modo per liberare i nostri ostaggi e ottenere la vittoria», annuncia Netanyahu in un videomessaggio pre-pasquale condiviso online. Ma è la minaccia di sanzioni all’unità militare ad allarmare il gabinetto di guerra israeliano: sarebbe la prima volta e le misure restrittive vieterebbero al battaglione e ai suoi membri di ricevere qualsiasi tipo di assistenza o addestramento militare statunitense. Il Battaglione in questione (97/esimo) è stato fondato nel 1999 e via via è salito a circa mille soldati, nella quasi totalità religiosi 'haredim'. Ora è impiegata nella guerra a Gaza. «In un momento in cui i nostri soldati combattono i mostri del terrore, l’intenzione di sanzioni a un’unità dell’Idf è il massimo dell’assurdità e un basso livello morale», s'infuria Netanyahu.