Morta a 29 anni Eva Evans, nota tiktoker e protagonista della web serie "Club Rat"

Eva Evans, amata influencer di TikTok, è morta a soli 29 anni. La sorella Lila Joy ha annunciato la tragica notizia su Instagram, tra incredulità e dolore. Ha anche invitato chi desiderasse partecipare ai funerali a Manhattan a contattarla per i dettagli.

Eva, con oltre 300.000 follower su TikTok, era nota per i suoi contenuti vivaci che riflettevano la vita giovanile a New York, spesso con un tocco di umorismo. Tra i suoi lavori più popolari, si ricorda la serie di video in cui consigliava il quartiere migliore in cui vivere in base al segno zodiacale. Il suo contributo più recente è stato solo pochi giorni prima della sua improvvisa morte, la cui causa rimane al momento sconosciuta.

Oltre alla sua presenza sui social, Eva aveva scritto e interpretato "Club Rat", una web serie disponibile su Prime Video negli Stati Uniti che narra le vicissitudini di una influencer. La sua vita, divisa tra Manhattan, Brooklyn e i Caraibi, è stata contrassegnata da successi virali e collaborazioni con marchi di prestigio come Nike e Gucci. Tra i molti omaggi, si segnala quello dell'attrice Julia Fox, che ha ricordato Eva come un'icona newyorkese e una vita pienamente vissuta nonostante la sua giovane età.