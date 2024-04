TongTong, la bambina robot per la Cina senza figli: maturità mentale di 3-4 anni

Farà il suo debutto tra qualche giorno allo Zhongguancun Forum di Pechino (25-29 aprile), il più importante evento annuale cinese dedicato alle nuove tecnologie, ma le prime anticipazioni circolate sui media locali sono sorprendenti: con il suo cerchietto in testa, TongTong (che vuol dire 'ragazzinà) può interagire con i suoi genitori, comprendere le loro intenzioni e partecipare a lavoretti come la pulizia della cucina o dei pavimenti. Il Global Times, il tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo, ha dato una descrizione accurata dopo averla incontrata in anteprima. TongTong è guidata da due sistemi cognitivi primari: quello U (capacità) e quello V (valore).

Il meccanismo le consente di affrontare i propri compiti in un modello unico a seconda del suo stato umorale descritto in cinque forme: fame, noia, sete, stanchezza e sonnolenza.

«Il suo sistema mentale e di valori oggi è paragonabile a quello di un bambino di 3-4 anni. Tuttavia, man mano che si svilupperà e ripeterà le diverse operazioni, sarà più vivace e reale, come noi umani. Ve ne accorgerete se tornerete alla fine di quest’anno o il prossimo per sperimentarlo di nuovo», ha affermato al Global Times Zhu Song-Chun, direttore del Bigal. Una volta definito il quadro di base, la capacità di apprendimento di TongTong sarà accelerato con le maggiori sollecitazioni in due o tre anni, sufficienti per crescere dai 3-4 anni fino ai 18, ha osservato ancora Zhu.

L’obiettivo del Bigai è mettere TongTong nelle condizioni di completare compiti impegnativi come aiutare gli esseri umani in scenari personalizzati, come le case di cura. La descrizione del tabloid è incentrata sulle applicazioni assistenziali, quasi a definire una risposta per una società come quella cinese, dove la popolazione è in contrazione dal 2022 per il crollo delle nascite, mentre cresce in forma esplosiva la questione dell’invecchiamento con oneri in aumento per la spesa di welfare e social security.