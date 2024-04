E' "spia della Cina": fermato collaboratore di un parlamentare di Adf, partito d'estrema destra tedesco

Un collaboratore del capolista alle elezioni europee del partito di estrema destra tedesco dell’Afd è stato arrestato con l’accusa di spionaggio in favore della Cina. Il fermo a Dresda di un «cittadino tedesco» indicato col nome di «Jian G.» e definito «collaboratore di un servizio segreto cinese» viene annunciata da un comunicato della Procura federale tedesca. Il primo canale pubblico 'Ard’e la rivista 'Die Zeit' precisano che si tratta di un dipendente dell’europarlamentare dell’Afd Maximilian Krah, scrive l''agenzia Dpa.

Afd, preoccupa una spia con il nostro capolista alle europee

L’Afd ha definito «molto preoccupanti» le informazioni del fermo per spionaggio in favore della Cina di un collaboratore del proprio capolista alle elezioni europee, Maximilian Krah. «Le notizie riguardanti l’arresto di un collaboratore del signor Krah per sospetto di spionaggio sono molto preoccupanti», si afferma alla sede centrale del partito come riporta l’agenzia Dpa. «Poiché attualmente non disponiamo di ulteriori informazioni sul caso, dobbiamo attendere gli sviluppi delle indagini del Procuratore Generale Federale», viene aggiunto. La Procura, nel suo comunicato, ha riferito che «gli appartamenti» del fermato sono stati perquisiti. Già ieri erano stati arrestati tre tedeschi, presunte spie per la Cina in Germania, a Düsseldorf e Bad Homburg: due uomini e una donna avrebbero dovuto raccogliere informazioni sulla tecnologia militare in Germania per trasmetterle al servizio segreto cinese. Al momento degli arresti, gli imputati si trovavano in trattative su progetti di ricerca che potrebbero essere particolarmente utili per espandere la potenza navale della Cina.