Miracolo a Gaza: la mamma incinta uccisa in un raid, la piccola nasce col cesareo

Miracolo a Gaza dove una bambina è venuta alla luce nell’ospedale degli Emirati dopo la morte della madre, uccisa in un raid israeliano a Rafah. I sanitari sono riusciti a salvarla grazie a un taglio cesareo. Ma la bimba nasce orfana non solo della mamma: l’intera famiglia - il padre Shoukri e la sorella di tre anni Malak - è stata sterminata dal bombardamento. La storia è raccontata sia dal Guardian, sia da Sky News britannico.

«Abbiamo cercato di salvare la paziente», racconta il dottor Ahmad Fawzi, ma per lei non c'era ormai più nulla da fare. «Però ci siamo resi conto che era incinta e così abbiamo dovuto fare un cesareo d’urgenza per tentare di salvare la bambina. Grazie a Dio, ci siamo riusciti».

La piccola aveva difficoltà a respirare ma i medici sono riusciti a pompare delicatamente aria nella sua bocca. Nel video si vede la bambina in un’incubatrice. Non ha nome ma attaccato alla mano ha un nastro con la scritta che recita semplicemente "Figlia della martire Sabreen al Sakani".