Mosca: "Eliminati quasi mezzo milione di soldati ucraini". Stampa di opposizione: "Il capo ceceno Kadyrov gravemente malato dal 2019"

Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha affermato che dall’inizio del conflitto le forze ucraine hanno perso quasi mezzo milione di uomini. Le truppe russe mantengono «l'iniziativa lungo tutta la linea del fronte», ha aggiunto Shoigu, citato dal canale Telegram del ministero.

Novaya Gazeta: "Kadyrov gravemente malato dal 2019"

La testata dell’opposizione russa Novaya Gazeta Europe, basata all’estero, ha scritto che il capo ceceno Ramzan Kadyrov è affetto da una grave malattia, una necrosi pancreatica, fin dal 2019 e che il Cremlino sta pensando ad un possibile successore.

La testata non cita alcuna fonte per la notizia, che non è stata ripresa da alcun media internazionale o dell’opposizione russa. Le autorità cecene non hanno fatto commenti. Secondo Novaya Gazeta Europa Kadyrov si è sottoposto negli ultimi cinque anni a vari cicli di terapia, anche chirurgica, almeno due volte all’anno in una clinica dell’amministrazione presidenziale a Mosca e in questo periodo per due volte ha ceduto temporaneamente i poteri al primo ministro Muslim Khuchiev. Sempre secondo la testata il Cremlino starebbe pensando al comandante delle forze speciali cecene, Aptki Alaudinov, come possibie sostituto di Kadyrov.