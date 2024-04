Aiuti militari in Ucraina, Biden rilancia: “Riprenderanno nelle prossime ore”. Investimento da un miliardo

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato la legislazione che autorizza gli aiuti militari, cruciali per la difesa dell’Ucraina dall’offensiva russa, affermando che Washington inizierà a inviare la prima tranche a Kiev entro poche ore.

«Ho appena convertito in legge il pacchetto sulla sicurezza nazionale approvato dalla Camera dei Rappresentanti questo fine settimana, e ieri dal Senato», ha detto Biden, aggiungendo che si assicurerà «che le spedizioni inizino subito, nelle prossime ore». «Gli Stati Uniti non permetto ai tiranni di vincere e non lasciano i loro alleati da soli», ha proseguito.

Investimento da 1 miliardo

Il Pentagono ha annunciato, confermando le indiscrezioni di stampa, che il nuovo pacchetto di armi all’Ucraina vale 1 miliardo. Tra gli equipaggiamenti che saranno inviati alle forze di Kiev nei prossimi giorni sistemi di difesa aerea, proiettili di artiglieria, veicoli corazzati e armi anticarro.