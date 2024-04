Cavalli in fuga nel centro di Londra, 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite nel caos provocato da cavalli in fuga al galoppo nel centro di Londra, durante l’orario di punta. L’esercito ha confermato che gli animali di un reggimento militare sono scappati «durante un’esercitazione di routine» ma sono stati ora recuperati. In foto e video pubblicati su siti e social media, si vedono due cavalli con selle e briglie che corrono lungo le strade trafficate, schivando autobus e taxi. Uno di loro, a pelo bianco, ha parte del collo e delle zampe ricoperte di sangue.

I soccorritori hanno riferito di essere stati chiamati alle 8.25 di mattina per una persona che era stata sbalzata da un cavallo in Buckingham Palace Road. Un testimone oculare ha visto un cavaliere dell’esercito disarcionato e ferito, mentre un animale si è schiantato contro la sua auto. Un altro cavallo è finito contro un autobus turistico a due piani parcheggiato, rompendo il parabrezza. Fino a sette cavalli si sono liberati, ha riferito l’agenzia di stampa britannica Press Association, precisando che la polizia che ha collaborato con l’esercito per catturarli.