Svezia: attacco ad un evento antifascista a Stoccolma, 3 feriti

Presunti neonazisti hanno preso d’assalto ieri sera un locale a Stoccolma dove stava per iniziare un evento organizzato da antifascisti: lo hanno riferito testimoni sul posto, secondo i quali cinque persone vestite di nero e dal volto coperto sono entrate nel locale e hanno attaccato la folla con uno spray rosso. Tre persone sono state portate in ospedale, secondo quanto riportato dalla Tv pubblica svedese Svt. Il gruppo è fuggito prima dell’arrivo della polizia. Unanime la condanna da parte dei politici svedesi. «Non c'è posto per questo comportamento ripugnante nella nostra società libera e aperta», ha detto il premier Ulf Kristersson. «Questo è stato fatto per mettere a tacere persone. Non è questo che vogliamo in una democrazia, vogliamo partecipazione», ha commentato Nooshi Dadgostar, leader del partito di Sinistra. "Voglio mandare un segnale a coloro che hanno fatto questo: non deve accadere mai più e dobbiamo assicurarci di questo», ha aggiunto.