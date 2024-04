Andrew Tate sarà processato per stupro e traffico di esseri umani: "Gang per sfruttamento sessuale"

Andrew Tate, l’ex campione anglo-americano di kickboxing e noto influencer misogino per sua stessa definizione, è stato rinviati a giudizio insieme al fratello Tristan e a due cittadini rumeni dalla giustizia pdella Romania per stupro, traffico di esseri umani e costituzione di una gang criminale per lo sfruttamento sessuale delle donne.

Tutte accuse che Tate e gli altri accusati respingono. Lo fa sapere una corte di Bucarest, che non fornisce però ancora una data di inizio del processo. Gli imputati hanno annunciato di aver già presentato ricorso.

Lo si legge su vari media, fra cui la Cnn. I due sono stati arrestati una prima volta in Romania nel dicembre 2022 e sono agli arresti domiciliari dall’aprile 2023. Nel 2022 Tate è stato tradito nel dicembre del 2022 da una spacconata: lanciatosi in un furibondo e provocatorio scambio di messaggi con l’attivista svedese per il clima Greta Thunberg, con la quale si vantò di quanto fossero inquinanti le auto sportive che guidava, Andrew si mostrò in video mentre divorava una fetta di pizza che si era fatto consegnare a domicilio. Dall’indirizzo scritto sul cartone, ben visibile nel post, la polizia di Bucarest è risalito al suo domicilio ed è scattato l’arresto.