Film porno per strada sui cartelloni pubblicitari in Portogallo: "Abbiamo subito un attacco informatico"

Scene di un film pornografico alla fermata dell’autobus. È successo a Fafe, città di meno di 50 mila abitanti nel nord del Portogallo, mentre gli operai del municipio ultimavano l’installazione dei nuovi tabelloni elettronici pubblicitari. Questi erano pronti per essere inaugurati giovedì scorso, per diffondere tutte le informazioni istituzionali relative ai mezzi di trasporto e all’agenda culturale del municipio, in particolare alle iniziative connesse alla festa del 25 aprile (che anche in Portogallo è il giorno della Libertà e prevedeva diverse manifestazioni).

Ma durante un test tecnico, mercoledì sera, i cartelloni hanno stupito i passanti trasmettendo per alcuni minuti le scene hot di un film per adulti. L’assessore al Turismo ha fatto in seguito sapere che si è trattato di un attacco informatico, nel frattempo già denunciato all’Autorità nazionale per la cybersicurezza, che ha aperto subito un’inchiesta.