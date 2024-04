Re Carlo III e il cancro, timori per la sua salute. Buckingham Palace: "Riprenderà impegni pubblici la settimana prossima"

Le condizioni di salute di re Carlo III sarebbero peggiorate. Voci che si rincorrono sui tabloid internazionali, ma che al momento non trovano la conferma della casa reale, sostengono che il monarca, che a gennaio ha annunciato di avere un cancro alla prostata, non stia rispondendo alle cure come sperato. Ad aumentare la preoccupazione dei sudditi ci sarebbe anche la circostanza dei continui aggiornamenti al piano per il funerale. Il Menai Brigde, nome in codice della funzione, è stato stabilito nel momento stesso dell'ascesa al trono, come avviene tradizionalmente. Ma il fatto che in questi giorni si sia intervenuti per modificare dettagli lascia immaginare che ci sia qualche timore urgente e che perciò non si voglia lasciare nulla al caso.

La nota di Buckingham Palace

Re Carlo III farà un ritorno limitato agli impegni pubblici di rappresentanza a partire dalla prossima settimana. Lo ha dichiarato Buckingham Palace dopo che i medici del sovrano si sono detti «molto incoraggiati» dai progressi della sua cura contro il cancro.