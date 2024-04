Tragedia aerea in Ecuador, morti cinque militari e tre civili

È di 8 vittime il bilancio di un incidente aereo occorso a un elicottero militare precipitato ieri nella parte di Amazzonia dentro l’Ecuador. I corpi dei cinque militari e dei tre civili che l’elicottero trasportava sono stati trovati senza vita, come hanno confermato fonti dell’esercito ecuadoregno. I tre civili morti erano funzionari della Secretarìa de Gestiòn de Riesgos (SGR) del governo che portavano aiuti umanitari a settori della provincia amazzonica di Pastaza, colpita da inondazioni. Oggi ci sarà il tentativo di recupero dei corpi reso impossibile ieri dalle condizioni meteo. L’elicottero, un Mi-171E con matricola AAE-485, si è schiantato alle 9.36 ora locale di ieri nel settore di Tiwino della provincia di Pastaza, e i suoi resti sono stati individuati 5 ore dopo. Aperta una inchiesta per determinare le cause dell’incidente.