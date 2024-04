Gatta chiusa in una scatola-reso di Amazon: trovata viva dopo sei giorni... di viaggio

Ai gatti, si sa, piacciono le scatole. Molto più del lardo, a quanto pare, anche se una meticcia dello Utah stava davvero per rimetterci lo zampino, per una scatola.

Una famiglia statunitense si era molto angosciata quando la loro gattina, Galeana, era scomparsa da casa all’inizio di aprile.

Quasi una settimana dopo, a migliaia di miglia di distanza, in California, un dipendente di Amazon ha aperto una scatola che conteneva un reso, un paio di stivali con la punta rinforzata in acciaio che a un cliente dello Utah non andavano bene, ed è saltata fuori Galeana.

Per giorni non aveva mangiato nè bevuto: aveva avuto la malaugurata idea di infilarsi nella scatola che il suo padrone non aveva ancora chiuso e lì si era accucciata, così ben nascosta che quando l’uomo aveva chiuso il pacco non aveva nemmeno sospettato che, con gli stivali, stava spedendo anche il proverbiale gatto.