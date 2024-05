Camp Singara, la base italiana per addestrare i peshmerga a combattere la rinascita dell'Isis

La bandiera irachena e quella curda si uniscono sullo sfondo del tricolore italiano, con il profilo di un elmo romano a sugellare la collaborazione e l'unione tra i popoli nella lotta contro il terrorismo islamico.

Il simbolo dell'operazione Prima Parthica - che prende ispirazione proprio dall'omonima legione romana creata da Settimio Severo - si staglia all'ingresso di Camp Singara, la base militare italiana che ormai da dieci anni coordina l'addestramento dell'esercito peshmerga nel Kurdistan iracheno. Un impegno nato nell'ambito dell'operazione internazionale contro l'Isis e che ha portato all'addestramento di migliaia di militari, quasi duemila solo nello scorso anno.

La base sorge nel blindatissimo aeroporto di Erbil e ospita circa 300 militari italiani impiegati esclusivamente nell'addestramento dei soldati peshmerga su richiesta del governo del Kurdistan. Dai corsi per tiratori scelti a quelli per la gestione delle sommosse, dal combattimento urbano a quello in montagna, la missione italiana mette a disposizione la propria competenza per la formazione dei militari curdi in due campi di addestramento, quello di Benaslawa e quello di Atrush, nel nord della regione autonoma. Presto, inoltre, sarà operativa una nuova area addestrativa a Sulaymaniyya, nell'area più meridionale.