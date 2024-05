Spiragli nei negoziati su Gaza ma l'intesa è in bilico. Manifestazione a Tel Aviv per il rilascio degli ostaggi

Spiragli nelle trattative al Cairo per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi, ma i negoziati restano ancora in bilico e nulla è dato per scontato. L'ottimismo filtrato per tutta la giornata dalla capitale egiziana - con i mediatori che parlavano di «progressi significativi» - si è attenuato in serata, quando un alto funzionario israeliano ha frenato gli entusiasmi accusando Hamas di «vanificare gli sforzi» per l’intesa insistendo sulla precondizione di mettere fine alla guerra. Lo Stato ebraico, hanno avvertito infatti da Gerusalemme, «non accetterà in nessun caso la fine della guerra come parte di un accordo per il rilascio dei propri ostaggi».

Il nodo resta quindi sempre lo stesso, ma la delegazione di Hamas arrivata al Cairo continua a discutere lo schema generale dell’intesa con i mediatori egiziani e del Qatar. Nelle informazioni contraddittorie sull'andamento dei colloqui, Barak Ravid del sito Axios ha riferito che Hamas potrebbe accettare di portare a termine la prima fase dell’accordo (il rilascio umanitario di ostaggi) senza un impegno ufficiale da parte di Israele a porre fine alla guerra. Secondo il quotidiano saudita Asharq, in cambio la fazione palestinese avrebbe solide garanzie dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco, il completo ritiro dell’Idf dalla Striscia dopo le prime due fasi dell’intesa e la promessa che l’esercito israeliano non continuerà i combattimenti dopo il definitivo rilascio dei circa 130 ostaggi ancora a Gaza. Ma Israele ha continuato per tutto il giorno a invitare alla prudenza.