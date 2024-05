Spiragli nei negoziati su Gaza: “Primo ok di Hamas. Media: “Sì alla liberazione degli ostaggi”

Hamas annuncerà l’approvazione dell’ultima proposta di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi nelle prossime ore. Lo scrive il quotidiano palestinese Al-Quds rilanciato dai media israeliani. Secondo il Times of Israel, anche il quotidiano saudita Asharq riferisce che l’accordo è vicino e conferma che Hamas annuncerà la sua risposta nelle prossime ore. Una fonte anonima di Hamas afferma che il gruppo islamista è disposto ad accettare la prima fase senza il ritiro delle truppe israeliane da Gaza perchè crede di avere ancora «le carte per un maggiore potere riguardo all’identità di alcuni dei rapiti, soldati dell’IDF che sono ancora vivi».

Stasera nuova manifestazione a Tel Aviv per rilascio ostaggi

Le famiglie degli ostaggi israeliani a Gaza manifesteranno questa sera a Tel Aviv per chiedere al governo di raggiungere un’intesa per il loro rilascio. Lo hanno annunciato le stesse famiglie paragonando la difficile situazione dei rapiti con quella dei sopravvissuti alla Shoah che da stasera si celebra in tutta Israele fino a domani sera. Lo striscione scelto per la protesta recita infatti 'Mai più è orà. «All’indomani del 7 ottobre, la frase "Mai più" - hanno aggiunto gli organizzatori - ha assunto un significato aggiuntivo, rilevante e urgente».