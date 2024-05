Choc a Washington, bimba di 3 anni uccisa da un proiettile vagante mentre era a bordo di un suv

Tragedia in un quartiere della capitale americana dove venerdì sera una bimba afroamericana di tre anni è stata uccisa da un pallottola vagante mentre era a bordo di un suv che si è trovato in mezzo a una sparatoria. Lo riporta il Washington Post. Ty'ah è la 58esima vittima quest’anno nel sud est di Washington, l’area con il più alto tasso di criminalità della città, e la più giovane.

Qualche ora prima, nella stessa zona, uno studente di liceo è stato sfiorato alla testa da un proiettile che ha attraversato la finestra dell’aula in cui si trovava. Durante la pandemia di Covid la criminalità è aumentata in tutte le principali città degli Stati Uniti ma a Washington più che altrove il tasso è ancora alto. L’anno scorso ha raggiunto un picco record con il maggior numero di omicidi in un quarto di secolo.