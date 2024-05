Ft: "La Russia prepara sabotaggi violenti in Europa". Allarme 007: "Infrastrutture nel mirino, rischi per i civili"

Mosca sta preparando attentati contro le infrastrutture europee, mettendo a rischio anche la vita di civili. E’ l’allarme lanciato oggi dal Financial Times proprio nel giorno in cui le truppe russe continuano ad avanzare sul campo di battaglia ucraino. Il giornale della City sottolinea che sono state diverse agenzie di intelligence europee ad aver avvisato i loro rispettivi governi sulle nuove minacce russe, anche sulla base di diverse indagini in corso.

Secondo le fonti citate dal quotidiano inglese, «la Russia ha già iniziato a preparare più attivamente in segreto attentati dinamitardi e attacchi incendiari per danneggiare le infrastrutture sul territorio europeo, direttamente e indirettamente, senza preoccuparsi apparentemente di causare vittime civili». Sebbene gli attacchi degli agenti del Cremlino in Europa siano stati finora sporadici, per il giornale, "aumentano le prove di uno sforzo più aggressivo e concertato».

Una convinzione che trapela da tantissimi esponenti dell’intelligence europea, da quella tedesca a quella inglese, dai servizi francesi, svedesi a quelli cechi e estoni. In particolare, il Ft menziona il capo dei servizi di sicurezza interna tedesca, Thomas Haldenwang, il quale il mese scorso - in una conferenza - ha affermato che il rischio di atti di sabotaggio è «aumentato in modo significativo».