La missione cinese: Xi in Europa per rilanciare la sfida agli Usa

Missione europea per Xi Jinping: il presidente cinese ha lasciato Pechino diretto in Francia, per poi proseguire poi in Serbia e Ungheria. Xi è decollato dall’aeroporto della capitale cinese accompagnato dalla moglie Peng Liyuan, dal ministro degli Esteri Wang Yi e da alti funzionari del Partito Comunista Cinese (PCC) e del Ministero degli Esteri. Le visite, su invito dei rispettivi leader di ciascun Paese, rientrano nell’obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali e promuovere la cooperazione in diversi ambiti.

In Francia, secondo le informazioni ufficiali, Xi incontrerà il presidente Emmanuel Macron per discutere temi che vanno dall’economia, al commercio e al cambiamento climatico. Sarà il primo ministro francese Gabriel Attal ad accogliere Xi all’aeroporto di Parigi Orly. La visita coincide con 60 anni di relazioni diplomatiche tra Cina e Francia. Domani il presidente cinese incontrerà Macron e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Nel corso dell’incontro, che si svolgerà all’Eliseo, il trio affronterà i numerosi disaccordi commerciali. Negli ultimi mesi l’Unione Europea ha moltiplicato le indagini sui sussidi statali cinesi in settori come quello delle auto elettriche, accusati di essere anticoncorrenziali. In Serbia e Ungheria incontrerà rispettivamente il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro magiaro, Viktor Orban, per parlare di investimenti e infrastrutture.

Il tour di Xi, il primo in Europa in quasi cinque anni, nei quali la pandemia di Covid-19 che ha chiuso i confini del Paese asiatico, si svolge in un contesto di crescente tensione tra Cina e Occidente, in particolare su diritti umani e relazioni commerciali. Nonostante i media ufficiali cinesi non menzionino nulla su questi temi, le questioni politiche internazionali, come i conflitti in Ucraina e Gaza, oltre alla posizione degli Stati Uniti al riguardo e alla situazione a Taiwan, saranno inevitabilmente affrontati nei colloqui.