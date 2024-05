Israele verso l'attacco a Rafah, un raid su due case ha già ucciso 16 persone. L'appello dell'esercito: "I residenti lascino la città"

Le forze armate israeliane lanciano, attraverso «manifesti, messaggi SMS, telefonate e trasmissioni mediatiche in arabo», l’appello ai cittadini di Rafah a trasferirsi dalla parte orientale della città all’"area umanitaria ampliata di Al-Mawasi». E’ quanto si legge sui profili social delle IDF, in un messaggio in cui si ribadisce che l’esercito «continuerà a perseguire Hamas ovunque a Gaza finchè tutti gli ostaggi che tengono prigionieri non saranno tornati a casa».

Sembra il segnale che l’attacco israeliano sulla città del sud della Striscia, accusata di ospitare il quartier generale di Hamas, stia per iniziare. Intanto un raid israeliano contro due casa a Rafah ha già ucciso 16 persone. I soccorritori hanno riferito di nove morti nella «famiglia Al Attar» e altri sette nella «famiglia Keshta». Una fonte ospedaliera ha confermato il bilancio degli attacchi, precisando che sono avvenuti «nel campo profughi di Yebna a Rafah e nei pressi di Al Salam».