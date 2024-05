Guerra in Ucraina, Kiev: "Sventato un piano russo per assassinare Zelensky"

I servizi segreti ucraini hanno smantellato una rete di agenti gestiti dal servizio di sicurezza federale russo e hanno arrestato due funzionari della sicurezza ucraini accusati di essere coinvolti in un complotto per assassinare alti funzionari politici e militari di Kiev, tra cui il presidente Volodymyr Zelensky. Lo affermano gli stessi servizi ucraini, diffondendo la notizia nel giorno dell’insediamento ufficiale al Cremlino del presidente russo, Vladimir Putin.

Nel suo discorso, Putin non ha escluso il dialogo con l’Occidente, ma ha affermato che questo deve avvenire in condizioni di parità. «Siamo stati e saremo aperti a rafforzare buone relazioni con tutti i Paesi che vedono la Russia come un partner affidabile e onesto e sono davvero la maggioranza del mondo. Non rifiutiamo di impegnarci nel dialogo con gli Stati occidentali, la scelta spetta a loro», ha aggiunto.

Intanto la Bielorussia ha iniziato a verificare la preparazione del suo esercito allo schieramento di armi nucleari tattiche, contemporaneamente ad un’esercitazione condotta dalla Russia. Putin aveva già annunciato che Mosca, su richiesta di Minsk, avrebbe dispiegato le sue armi nucleari tattiche in Bielorussia, così come fanno da tempo gli Stati Uniti sul territorio dei loro alleati. Mosca ha consegnato a Minsk il sistema missilistico Iskander, che può trasportare armi nucleari, e ha contribuito a riattrezzare gli aerei bielorussi in modo che possano trasportare munizioni speciali. Mosca all’inizio della settimana aveva avvertito che avrebbe esercitato lo spiegamento di armi nucleari tattiche come parte di un’esercitazione militare in risposta alle 'minaccè da parte di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti.