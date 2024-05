Joe Biden: "Non c'è posto per l'antisemitismo in America"

L’antisemitismo è un «virus che muta e continua nel tempo» e, per questo, bisogna continuare a combatterlo. Nella giornata in cui si ricordano i 6 milioni di persone sterminate dai nazisti, Joe Biden avverte che l’odio nei confronti degli ebrei è più attuale che mai e ammonisce gli studenti, che da settimane protestano contro Israele, che «in America non c'è spazio per l’antisemitismo». Il presidente ha tenuto un discorso al Congresso davanti allo speaker della Camera Mike Johnson, il leader della minoranza democratica Hakeem Jeffries e decine di sopravvissuti all’Olocausto. A loro Biden si è rivolto - «non possiamo dimenticare il dolore dei sopravvissuti» - ripercorrendo gli orrori del genocidio messo in atto da Adolf Hitler oltre 75 anni fa. E proprio per tenere il vivo il ricordo dello sterminio il commander-in-chief ha insistito che gli attentati compiuti da Hamas lo scorso 7 ottobre sono l’espressione della stessa crudeltà. «L'odio verso gli ebrei è cresciuto in modo feroce in tutto il mondo e il 7 ottobre Hamas lo ha portato alla vita con l'attacco più letale dall’Olocausto», ha sottolineato. «E sette mesi dopo stiamo già dimenticando. Io non ho dimenticato e non dimenticherò». Quanto alle manifestazioni nelle università contro la guerra a Gaza Biden ha ammonito che «non c'è posto nei campus americani e in generale in America per l’antisemitismo o l’incitamento all’odio o le minacce di violenza di qualsiasi tipo».