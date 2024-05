La pornostar Stormy Daniels testimonia in aula: ho fatto sesso con Trump, mi disse che gli ricordavo la figlia Ivanka

La pornostar Stormy Daniels, che aveva rivelato in passato di avere avuto un rapporto sessuale con Donald Trump nel 2006, ha confermato l’episodio nel corso della sua testimonianza al processo in cui il tycoon è imputato per il pagamento in nero di due donne, perché non rivelassero di aver avuto rapporti con lui. Daniels si è definita «scossa» dall’incontro in cui avrebbe fatto sesso con Trump, ma ha spiegato di non aver mai detto «no», «perchè non ho proprio detto niente».

Donald Trump disse alla pornostar Stormy Daniels che le ricordava sua figlia Ivanka quando a cena nel 2006 le prospettò la possibilità di partecipare a "The Celebrity Apprentice", lo show condotto all’epoca dal tycoon. Lo ha raccontato la stessa pornostar testimoniando in aula. «Mi ricordi mia figlia perché è intelligente, bionda e bella e la gente la sottovaluta», queste le parole che la donna ha attribuito al tycoon. Di fronte ai suoi timori di perdere nello show e danneggiare la sua carriera, ha proseguito, Trump si offrì di farle avere in anticipo le domande.