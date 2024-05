La principessina Charlotte ha compiuto 9 anni: un legame speciale con la regina Elisabetta e la mamma di Kate

La principessa di Galles aveva scattato un’analoga fotografia ad aprile per il sesto compleanno del suo terzogenito, il principino Louis. E in quel caso il palazzo s'era premurato di assicurare che l’immagine non era stata ritoccata: dopo le polemiche e gli interrogativi suscitati dalla diffusione a marzo di un ritratto di famiglia risultato 'taroccatò - tanto da essere ritirato dai media - nell’ambito di un photoshop piuttosto maldestro di cui Kate si era alla fine assunta la colpa, scusandosi.

Il rapporto con la regina Elisabetta

La regina Elisabetta occupa un posto speciale nel cuore della piccola principessa Charlotte, anche se è scomparsa oltre un anno fa. La relazione tra Charlotte e la sua bisnonna era particolarmente stretta, in quanto la regina vedeva in lei il riflesso e lo spirito di una futura regnante, essendo Charlotte la terza in linea di successione al trono. Secondo alcune fonti dei tabloid britannici, la principessa ha ereditato molti tratti dalla bisnonna, inclusa la passione per i cavalli. Kate stessa ha condiviso che "Charlotte adora i cavalli" e che la regina "ha fatto tutto il possibile per supportarla e incoraggiarla, mettendola a cavallo già a 17 mesi".