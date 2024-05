Covid: AstraZeneca ritira il suo vaccino in tutto il mondo

AstraZeneca ha iniziato il ritiro mondiale del suo vaccino contro il Covid-19 a causa di un «eccedenza di vaccini aggiornati disponibili» che prendono di mira nuove varianti del virus. Lo riporta 'The Guardian', rilevando che l’annuncio segue la decisione della società farmaceutica di marzo di ritirare volontariamente l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione Europea, ovvero l’approvazione alla commercializzazione di un medicinale negli Stati membri.

Ieri l’Agenzia europea per i medicinali ha emesso un avviso secondo cui il vaccino non è più autorizzato all’uso. In una dichiarazione, ricorda 'The Guardian', AstraZeneca ha affermato che la decisione è stata presa perchè ora è disponibile una varietà di vaccini più recenti che sono stati adattati per colpire le varianti di Covid-19. Ciò aveva portato a un calo della domanda del vaccino AstraZeneca, che non viene più prodotto nè fornito.

L’azienda anglo-svedese a fine aprile ha ammesso per la prima volta in documenti giudiziari nel corso di un procedimento legale a Londra che il suo vaccino anti Covid può causare trombosi come raro effetto collaterale. L’ammissione potrebbe aprire la strada a risarcimenti multimilionari, secondo i media britannici.