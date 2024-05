Putin: "Le testate nucleari strategiche sempre pronte". Parata nel gelo a Mosca. La Lituania: "Inviare militari in Ucraina"

La Russia «farà di tutto per evitare uno scontro globale» ma «non permetterà a nessuno di minacciarla», e manterrà la prontezza operativa delle sue «forze strategiche» nucleari. Le parole di Vladimir Putin sono in sintonia con il cielo grigio e la temperatura invernale che gravano sulla Piazza Rossa. Affermazioni da Guerra Fredda, pronunciate dal leader del Cremlino alla parata per l'anniversario della vittoria su Hitler mentre le tensioni con l'Occidente per il conflitto in Ucraina raggiungono livelli mai toccati prima. +Quasi contemporaneamente, spetta al vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov avvisare che la Russia sta «rafforzando le misure di deterrenza nucleare» per rispondere alla «politica di escalation» di cui Mosca accusa gli europei e gli Usa. E questo mentre Putin conferma che la Bielorussia si unirà a esercitazioni per testare la prontezza delle armi nucleari tattiche.

«Nulla di inusuale, si tratta di lavoro programmato», minimizza il presidente. Ma nell’annunciare i test, nei giorni scorsi, il ministero della Difesa aveva detto che si trattava di una risposta alle «minacce» occidentali. La minaccia principale di cui parlano i vertici militari è l'ipotesi ventilata dal presidente francese Emmanuel Macron di inviare truppe in Ucraina nel caso di un cedimento delle difese di Kiev, in seria difficoltà.