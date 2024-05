L'attentato a Fico. Putin: "E' un crimine odioso". Biden: "Orribile atto di violenza"

L’attentato al premier slovacco Robert Fico è «un crimine odioso». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferisce la Tass. «Conosco Robert Fico come un uomo coraggioso e dallo spirito forte. Spero vivamente che queste qualità lo aiuteranno a resistere a questa difficile situazione», ha detto Putin in un comunicato diffuso dal Cremlino.

«Sono allarmato nell’apprendere notizie di un attacco al primo ministro slovacco Robert Fico. Jill e io preghiamo per una rapida guarigione e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e al popolo slovacco. Condanniamo questo orribile atto di violenza. La nostra ambasciata è in stretto contatto con il governo della Slovacchia ed è pronta ad assistere": così Joe Biden in una nota della Casa Bianca dopo l’attentato al premier slovacco.