L'attentato a Fico. Secondo i media slovacchi l'aggressore è Juraj Cintula, scrittore e attivista

I media slovacchi identificano il sospetto aggressore del premier slovacco Robert Fico come Juraj Cintula, ex dipendente di una società di sicurezza privata e autore di poesie. Si riporta che Cintula - identificato da alcuni media come un uomo «di sinistra» - sia il fondatore del Club letterario Duha e secondo la sua pagina Facebook è autore di varie raccolte di poesia e di un romanzo. Secondo il portale Dennik N, otto anni fa annunciò su Internet che stava raccogliendo firme per la fondazione del partito politico Hnutie proti nasiliu, "Movimento contro la violenza"

. «La violenza è spesso una reazione delle persone, come forma di espressione di semplice insoddisfazione per lo stato delle cose. Cerchiamo di essere insoddisfatti, ma non violenti!», aveva scritto all’epoca, riferisce il portale. Secondo il sito aktuality.sk, possedeva legalmente una pistola e in precedenza aveva lavorato per un servizio di sicurezza privato e durante quel periodo, nel 2016, è rimasto vittima di un’aggressione in un centro commerciale. Il portale è riuscito a parlare con il figlio del sospetto aggressore, che si è detto scioccato e ha confermato che il padre possedeva legalmente una pistola.