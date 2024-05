Il giovane rapper Rylo Huncho si spara accidentalmente durante un video su Instagram

Un adolescente in Virginia, il diciassettenne Raleigh Freeman III, conosciuto come Rylo Huncho, è morto dopo essersi sparato alla testa mentre filmava un video in diretta su Instagram.

Durante la trasmissione, Huncho mostrava una pistola con un laser incorporato, simulando atti di violenza e pronunciando frasi provocatorie. Poi, ha puntato la pistola alla testa e ha premuto il grilletto per errore, sparandosi.

Huncho è stato trasportato d'urgenza al Sentara Norfolk General Hospital a Suffolk, Virginia, ma è deceduto poco dopo. La notizia della sua morte è stata confermata da un amico stretto, Twin Porter, su Facebook, suscitando grande dolore e critiche sui social media.

Il video della tragica diretta è diventato virale, ma per rispetto della famiglia, Blaze News ha deciso di non condividerlo. Una GoFundMe avviata da Monica Savage, cugina di Huncho, ha raccolto quasi $2,700 dei $15,000 necessari per sostenere la famiglia.