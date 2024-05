Il tunnel di Kate Middleton dopo la diagnosi del tumore, "per ora non torna in pubblico"

Il tunnel di Kate, investita a 42 anni dall’incubo del cancro, non lascia intravvedere ancora uno spiraglio di luce certa. Può essere interpretata così la dichiarazione, pur non pessimista nei toni e nei contenuti, con cui Kensington Palace ha fatto oggi breccia nel muro di riserbo lasciando filtrare qualche parole sulle condizioni di salute della principessa di Galles, consorte dell’erede al trono britannico William: a ormai sei mesi dalla sua ultima apparizione a un evento pubblico e a due dal video-shock girato per svelare al Regno la malattia, invocando privacy e rispetto. Preceduta dall’annuncio con cui una fondazione legata al patronato della futura regina - il Royal Foundation Centre for Early Childhood, che si occupa di sostegno alla maternità e alla prima infanzia - aveva reso nota l’attenzione a distanza assicurata da «Catherine» alle sue più recenti attività, la precisazione di un portavoce della residenza ufficiale dei Galles stavolta non si è fatta attendere che qualche minuto.

"Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico», ha chiarito, come a voler sgomberare il campo da equivoci o aspettative eccessive e premature. Senza entrare nel merito dell’andamento delle cure o dare aggiornamenti di sorta sulla chemioterapia «preventiva» a tutto campo a cui Kate è stata sottoposta a partire da fine febbraio. Il portavoce ha comunque confermato che la nuora di re Carlo III - anche lui alle prese da alcuni mesi con la diagnosi di un tumore di natura imprecisata comunicata al Paese a febbraio - è in grado di seguire da casa l’andamento di progetti caritativi da lei patrocinati. E che in particolare «viene costantemente aggiornata» sull'istituzione di una task force messa in cantiere dal Centre for Early Childhood per promuovere una campagna ad hoc a sostegno dei neonati e dei bimbi piccoli a rischio, convinta - anche in veste di madre di tre bambini fra i 10 e i 6 anni d’età - che i problemi della prima infanzia rappresentino "un’enorme priorità».