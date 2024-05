Gran Bretagna, Sunak convoca le elezioni politiche il 4 luglio: "Costruiamo sui progressi fatti"

Il primo ministro britannico Rishi Sunak - che ha convocato le elezioni nel Regno Unito per il prossimo 4 luglio- ha detto che è arrivato «il momento per la Gran Bretagna di scegliere il suo futuro». «Decidere se vogliamo costruire sui progressi che abbiamo fatto, o rischiare di tornare al punto di partenza senza un piano e senza certezze». Sotto una pioggia battente, al termine della riunione del gabinetto di governo a Downing Street, il premier ha ricordato di essere arrivato al governo «promettendo la stabilità economica». «E grazie allo sforzo collettivo, abbiamo raggiunto due traguardi: la nostra economia sta crescendo più velocemente di quanto chiunque si aspettasse e l’inflazione è tornata alla normalità. Questa è la prova che le nostre priorità funzionano». Per Sunak, ora il Regno Unito dovrà scegliere tra i conservatori e i laburisti di Keir Starmer, che però «sarebbe come tornare al punto di partenza».