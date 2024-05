Rivolta in Nuova Caledonia, arriva a sorpresa Macron

Nessun indugio, il presidente francese Emmanuel Macron ha preso tutti in contropiede durante il consiglio dei ministri ed ha annunciato l’immediata partenza per il Pacifico: obiettivo, una «missione di dialogo» in Nuova Caledonia, l’arcipelago che da colonia è diventato una regione francese d’Oltremare nel secondo dopoguerra, che da 8 giorni è nel caos. I disordini, che nelle ultime ore sono calati di intensità, sono stati i più gravi dagli anni Ottanta. L'opposizione della componente autoctona, i kanaki, al progetto di riforma costituzionale che allargherebbe la base elettorale, è fortissima. Finora è stato un muro contro muro, Macron vuole aprire al dialogo e insediare una «missione» a Nouméa per negoziare con politici locali e società civile.

Un'Iniziativa per dimostrare l'lmportanza della Nuova Caledonia

«E' un’iniziativa forte, destinata a far capire quanto lo stato tenga alla Nuova Caledonia», ha sottolineato l’entourage del presidente. Decollo nella serata da Parigi, arrivo ieri, quando a Nouméa sarà giovedì mattina. Macron si fermerà una giornata prima di ripartire, quel che conta gli possa bastare per «esprimere solidarietà ai caledoniani» e «ringraziare le forze di sicurezza interna e i militari che si sono mobilitati per riportare l’ordine repubblicano». Macron vuole una «ripresa del dialogo», completamente interrotto fra Parigi e l’arcipelago. Con il presidente viaggiano i ministri Gérald Darmanin (Interni), Sébastien Lecornu (Difesa) e Marie Guévenoux (Oltremare). Prisca Thévenot, portavoce del governo, ha precisato che il premier, Gabriel Attal, volerà in Nuova Caledonia subito dopo, forse già la settimana prossima, per riallacciare i rapporti fra l’esecutivo e Nouméa.