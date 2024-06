A fuoco la dacia dove Putin ospitò Berlusconi: le cause non chiarite

Sarebbe andata a fuoco, per cause non chiarite, parte della lussuosa dacia nell’oriente russo in cui Vladimir Putin ospitò anche Silvio Berlusconi. Lo affermano fonti citate dal canale Telegram Sirena, della Fondazione anticorruzione dell’oppositore Alexei Navalny, morto lo scorso febbraio. A dare la notizia sono stati il blogger Amyr Aitashev e l'attivista Aruna Arna, che hanno postato immagini dell’incendio, precisando che non se ne conoscono le cause. Sirena sottolinea di non avere riscontrato tracce di manipolazione nelle immagini.

E’ stato Aitashev, sul suo canale Telegram, a scrivere che proprio in questa residenza, nel distretto di Ongudai della Repubblica dell’Altai, Putin ospitò nel 2015 l’ex premier Berlusconi. La direzione territoriale del ministero delle Emergenze non ha risposto a una richiesta di conferma di Sirena. Secondo il canale Telegram della Fondazione di Navalny, le prime notizie sulla costruzione della residenza risalgono al 2010.