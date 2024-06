Mosca attacca George Clooney e Amal: la loro Fondazione contro i giornalisti russi

«Un attore mediocre di nome George Clooney ha deciso di utilizzare la sua Fondazione per dare la caccia ai giornalisti russi in tutto il mondo e perseguitarli», ha scritto su X l’ex presidente russo Dmitry Medvedev . «Lo sforzo sarebbe però vano: i nostri giornalisti professionisti lo troveranno per primi. Sono persone molto attente e altamente preparate. E faranno una chiacchierata 'dal tramonto all’alba'», ha aggiunto evocando il film di Robert Rodriguez con la sceneggiatura di Quentin Tarantino che annovera Clooney tra i protagonisti.

Alle bordate sonore si aggiungono i parlamentari della Duma russa, che si apprestano a designare la Fondazione di Clooney e della moglie Amal come "indesiderabile" in Russia. «Per quanto riguarda la mossa nefasta della ong statunitense verso i reporter russi, questa non rimarrà senza risposta. Valuteremo il riconoscimento dell’attività di questa organizzazione e i suoi sostenitori come indesiderabili in Russia», ha detto il capo della commissione contro le interferenze straniere, Vasily Piskarev.

L'idea della Fondazione Clooney

L’idea di considerare i reporter filo Cremlino al pari dei criminali di guerra per il loro sostegno propagandistico al conflitto in Ucraina e quindi diramare un ordine di arresto è arrivata da un avvocato della Fondazione, Anna Neistat, in una intervista a Voice of America.