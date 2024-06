Crolla un edificio ad Istanbul, un morto e otto feriti

Le autorità turche hanno annunciato che una persona è rimasta uccisa e altre otto ferite, due delle quali in modo grave, nel crollo di un edificio a Istanbul. Secondo le immagini diffuse dai media turchi, l'edificio di tre piani a Küçükçekmece, nella parte europea di Istanbul, è crollato completamente questa mattina, intrappolando nove persone sotto le rovine. «Secondo uno studio preliminare, abbiamo scoperto che l'edificio è stato costruito nel 1988 senza rispettare le norme, utilizzando sabbia di mare nel cemento», ha dichiarato il ministro turco dell’Ambiente e della Pianificazione urbana Mehmet Özhaseki sul suo account X. Un altro piano sarebbe stato successivamente costruito senza permesso, sconvolgendo la statica dell’edificio, ha aggiunto il ministro. Situata in una zona sismica in grado di produrre terremoti di magnitudo fino a 7,6, Istanbul ospita centinaia di migliaia di edifici a rischio perché costruiti senza rispettare le norme, secondo gli esperti.