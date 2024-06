Chi è Claudia Sheinbaum, la prima donna presidente in Messico. Le sfide che l'aspettano

Claudia Sheinbaum ha fatto la storia diventando la prima donna a vincere le elezioni presidenziali in Messico e, a partire dal 1 ottobre, quando entrerà in carica, inizierà il suo contributo alla «quarta trasformazionè, l’agenda di riforme lanciata dal presidente uscente, Andres Manuel Lopez Obrador.

Ingegnera, con un Nobel per la Pace 'nel curriculum', Sheinbaum è ex sindaca della capitale e protègèe di Lopez Obrador. Sheinbaum aveva vinto le primarie del Movimento Rigenerazione Nazionale (Morena), il partito del presidente, impossibilitato a ricandidarsi per i limiti di mandato. Ha promesso di governare in continuità con Lopez Obrador, cavalcando la forte popolarità del presidente uscente. Tuttavia, la formazione da scienziata e le posizioni ambientaliste potrebbero distanziarla dal suo mentore.

Laureata in fisica, poi specializzatasi in ingegneria energetica, fino al 2013 è stata membro dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, che ha ottenuto il Nobel per la Pace nel 2007. Già durante la pandemia di Covid-19, mentre il presidente minimizzava i rischi, lei indossava la mascherina, chiudeva bar e discoteche e premeva per vaccini e tamponi. Il suo impegno per l’incremento delle energie rinnovabili stride con le politiche di Lopez Obrador, che ha puntato sui combustibili fossili e sostenuto il rilancio della compagnia petrolifera statale Pemex.