ChatGPT down: disagi per gli utenti in tutto il mondo. Cosa è successo?

Oggi, martedì 4 giugno 2024, la chat AI di OpenAI, ChatGPT, ha subito un guasto tecnico che ha causato disagi per gli utenti in tutto il mondo. Dalle 7 del mattino, le prime segnalazioni sono apparse su siti come Downdetector, con la conferma ufficiale del problema da parte di OpenAI poco dopo.

Per diverse ore, ChatGPT non era accessibile né tramite app né da sito web, creando frustrazione tra gli utenti che utilizzano il servizio per lavoro, studio o semplicemente per svago.

Alle 13:45 circa, OpenAI ha annunciato la risoluzione del problema, ma intorno alle 16:30 il down è ricomparso, lasciando nuovamente gli utenti senza accesso al servizio.

Sul sito di OpenAI e nell'app è comparso un messaggio che spiegava la situazione e offriva la possibilità di ricevere una notifica al ripristino del servizio. Il messaggio includeva anche una nota simpatica: gli utenti potevano interagire con una lontra marina virtuale che spiegava il problema in modo ironico.