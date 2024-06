Terzo bebè abbandonato, caccia ai genitori fuggitivi seriali

Sospettata di aver abbandonato alla periferia di Londra il loro terzo bebè nel giro di meno di 7 anni. A rivelare i fatti - coperti nei particolari da uno stretto riserbo investigativo, sullo sfondo di una vicenda che riflette marginalità e disagio sociale - è oggi la Bbc.

L'ultimo episodio

Risale a gennaio, con il ritrovamento a Newham, sobborgo del settore est della capitale britannica, di una femminuccia, ribattezzata da media e polizia col nome di "baby Elsa". La piccola è stata rinvenuta al freddo a gennaio, con il cordone ombelicale ancora attaccato, da una persona che portava a spasso il cane. Lasciata all’addiaccio, è stata salvata in extremis per essere poi data in affidamento. I test del dna hanno quindi rivelato che aveva entrambi i genitori in comune con due fratellini, denominati baby Harry e baby Roman, abbandonati a loro volta, rispettivamente nel 2017 e nel 2019, e nel frattempo dati in adozione dalla giustizia minorile del Regno Unito.