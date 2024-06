Putin: "Gli ucraini perdono 50.000 soldati al mese. In Italia non c'è russofobia da cavernicoli"

L’Ucraina «perde 50.000 soldati ogni mese» mentre le perdite russe sono «di diverse volte inferiori». Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista esclusiva all’ANSA e ad alcune delle principali agenzie internazionali. Putin ha aggiunto che attualmente i prigionieri russi in mani ucraine sono 1.348, mentre gli ucraini prigionieri sono 6.465. Gli Usa «non combattono per l’Ucraina - ha aggiunto - ma per la propria leadership nel mondo, e per questo non vogliono che la Russia prevalga».

"In Italia non c'è russofobia da cavernicoli"

Vediamo che la posizione dell’Italia (verso la Russia) è più contenuta rispetto ad altri Paesi europei e notiamo questo in modo adeguato». «In Italia - ha aggiunto Putin - non si diffonde una russofobia da cavernicoli e lo teniamo in considerazione. Noi speriamo che quando la situazione riguardo all’Ucraina comincerà a stabilizzarsi, riusciremo a ristabilire relazioni con l’Italia forse anche più velocemente che con qualche altro Paese».