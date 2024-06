Tragedia in Svezia, ucciso a Goteborg il rapper C. Gambino

Il rapper svedese C.Gambino, nome d’arte di Karar Ramadan, è stato ucciso a Goteborg ieri notte. Alle 22:30 è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti la polizia e un’ambulanza, ma l’artista è morto in ospedale. Considerato uno dei rapper più importanti della Svezia, 26 anni, C.Gambino non era un volto noto perché usava sempre una maschera nera per coprire la sua identità, ma ciò nonostante era molto popolare, con circa 1 milione di streaming al mese su Spotify. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio, ma non ha ancora arrestato nessuno. Secondo le prime ricostruzioni, gli aggressori avrebbero atteso nel garage presso l’abitazione dell’artista. Si pensa che C.Gambino possa avere dei collegamenti con le reti della criminalità organizzata: «Non voglio entrare nel merito di quale ambito, ma è conosciuto nel contesto dei network criminali. Non sappiamo ancora chi stiamo cercando, ma poiché c'è una connessione ai network, potremmo avere un’idea della direzione in cui potrebbe trovarsi», ha dichiarato il portavoce della polizia Thomas Fuxborg, riportato dall’agenzia TT.