83enne contromano investe 12 bambini in bici: morta una piccola di 10 anni in Francia

Una bambina di 10 anni è morta per le ferite riportate due giorni dopo che un’anziana automobilista aveva investito lei e altri bambini in bicicletta in un parco nella Francia occidentale.

La donna, che guidava contromano, ha investito un gruppo di 12 bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni nella città costiera di La Rochelle mentre erano diretti da un centro ricreativo al parco con due supervisori.

Nello scontro sono rimasti feriti sette bambini, di cui tre in modo grave. L’automobilista è risultata negativa ai test per alcol e gli stupefacenti.