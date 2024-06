Israele, Gantz verso l'annuncio delle dimissioni. Hamas, 3 ostaggi morti nel blitz a Nuseirat

Sono almeno 274 le persone che sono state uccise e centinaia quelle rimaste ferite ieri dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza nel blitz che ha portato alla liberazione di quattro ostaggi in mano ad Hamas: lo hanno reso noto funzionari del gruppo. Ieri Hamas aveva annunciato che almeno 210 palestinesi e erano morti e 400 erano rimasti feriti nell’operazione miliare nella zona del campo profughi di Nuseirat.

Il ministro Benny Gantz rilascerà una dichiarazione ai media questa sera alle 20 ora di Israele, le 19 in Italia, con la quale dovrebbe annunciare le sue dimissioni dal governo. La dichiarazione di Gantz è stata rinviata di un giorno dopo il salvataggio di quattro ostaggi dalla prigionia di Hamas. Lo scrivono i media israeliani. Ieri sera il primo ministro Benyamin Netanyahu aveva chiesto a Gantz di rimanere nel governo di unità nazionale.

Usa confermano, 'civili uccisi nel blitz per gli ostaggi'

Gli Stati Uniti confermano che "civili sono stati uccisi» nell’operazione israeliana per la liberazione degli ostaggi a Gaza. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza americana, Jake Sullivan, sottolineando tuttavia di non poter precisare il numero né confermare quelli forniti da Hamas o Israele.